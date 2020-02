Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Fallersleben: Passat-Fahrerin mit 2,36 Promille gestoppt

Wolfsburg (ots)

Fallersleben, Mühlenkamp 05.02.20, 19.45 Uhr

Am Mittwochabend wurde in Fallersleben noch rechtzeitig eine 38 Jahre alte Passat-Fahrerin aus dem Verkehr gezogen. Die 38-jährige Wolfsburgerin war von einer Funkstreife in der Straße Mühlenkamp gestoppt worden, noch bevor etwas Schlimmeres passierte. Nachdem ein Alkoholtest 2,36 Promille ergab, wurde von der Fahrerin eine Blutprobe entnommen. Im Anschluss wurde die Weiterfahrt untersagt und der Führerschein der 38-Jährigen sichergestellt.

