BPOLI MD: Reisemesse "Tourisma & Caravaning" - Die Bundespolizei begrüßt Sie an ihrem Messestand und zum Bühnenprogramm "Schlauer gegen Klauer"!

Vom 04.- 06. Januar 2020 öffnen die Messehallen in Magdeburg in der Tessenowstraße 9 wieder ihre Türen für die Reisemesse "Tourisma & Caravaning". Die Beamten aus den Bundespolizeiinspektionen Magdeburg, Leipzig und der Kriminalitätsbekämpfung Halle stehen auch in diesem Jahr den interessierten Besuchern an ihrem Messestand in der Halle 2 zur Verfügung. Wir bieten wieder ein umfangreiches Repertoire und werden unter anderem die wesentlichen Aufgaben der Bundespolizei im Bereich der Grenz- und Bahnpolizei sowie der Luftsicherheit vorstellen. Zudem können wir aus bundespolizeilicher Sicht bei den Reisevorbereitungen bzw. Reisedurchführungen helfen. Die Polizeibeamten vor Ort beraten zudem zu Reisedokumenten sowie zu den Problematiken der Mitnahme von Gefahrgütern und Flüssigkeiten auf Flugreisen sowie der polizeilichen Relevanz von vergessenen oder abgestellten Reisegepäck und die daraus resultierenden Konsequenzen. Urkundenfälschungen werden anhand von praktischen Vorlagen beleuchtet und verbotene Gegenstände zur Besichtigung ausgestellt. Weiterhin kann bei einem kleinen Quiz rund um das Waffenrecht das Wissen getestet werden. Weiterhin werden die Beamten mittels kleiner Rollenspiele im Rahmen mehrerer Bühnenprogramme umfassende Hinweise zum Schutz vor Taschendieben geben und das Vorgehen der Taschendiebe genau darstellen. Das abwechslungsreiche Programm findet wie folgt ebenfalls in Halle 2 auf der Bühne statt: Samstag, den 04. Januar um 15:30 Uhr Sonntag, den 05. Januar um 12:30 Uhr und 15:30 Uhr Montag, den 06. Januar um 12:30 Uhr und 15:30 Uhr

Zudem steht ein Einstellungsberater für alle zukünftigen Kollegen und Interessierte für Fragen rund um die Ausbildung und das Studium bei der Bundespolizei zur Verfügung.

Kommen Sie vorbei und profitieren von dem vielfältigen Angeboten! Die Bundespolizei heißt ihre Besucher auf der Reisemesse willkommen und ist an allen drei Tagen von 10.00 - 18.00 Uhr präsent. Wir freuen uns auf Sie!

