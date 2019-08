Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Silberner Mercedes angefahren

Papenburg (ots)

Am späten Samstagnachmittag ist es zwischen 17:15-18:00 Uhr auf dem rückwärtigen Parkplatz eines Modegeschäftes am Deverweg zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Dabei wurde ein silberner Mercedes C200 (Sportcoupé) an der Heckklappe sowie am Rücklicht beschädigt. Die Schadenshöhe ist derzeit nicht bekannt.

Hinweise nimmt die Polizei in Papenburg unter der Rufnummer (04961)9260 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell