Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Falsche Polizisten von echten Polizisten geschnappt

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, 04.02.2020, 14.10 Uhr - 21.15 Uhr

Der Polizei in Wolfsburg ist ein Schlag gegen falsche Polizeibeamte gelungen. Die Beamten konnten am Dienstagabend nach gut siebenstündiger Observation und Ermittlungsarbeit zwei Männer aus dem Landkreis Gifhorn festnehmen. Dabei ist das couragierte Handeln eines 50 Jahre alten Wolfsburgers und seiner Ehefrau hervorzuheben, der rechtzeitig die Polizei alarmierte und den Kontakt zu den Tätern aufrechterhielt.

Begonnen hatte es am Dienstagnachmittag, als sich gegen 14.10 Uhr eine unbekannte Person telefonisch bei dem 50-Jährigen meldete und sich als Polizeibeamter ausgab.

Der angebliche Polizeibeamte warnte in dem Telefonat vor Tätern, die es auf das Vermögen des Ehepaares abgesehen haben. Angeblich seien die Täter in der Wohngegend des Paares aktiv. Deren Vermögen sei in Gefahr auch auf dem Konto nicht sicher.

Der Angerufene erkannte die Situation sofort, spielte seine Rolle des Opfers weiter und alarmierte umgehend die Polizei. In dem Telefonat ging das Opfer auf die Forderungen des angeblichen Kriminalbeamten ein und gab vor, das Geld zu besorgen zu wollen. Mehrere Telefonate folgten über den Tag, in denen auf das Opfer Druck aufgebaut wurde.

Was die Täter zu diesem Zeitpunkt nicht wussten, dass echte Polizeibeamte schon längst involviert waren. Ein Beamter legte gegen 21.15 Uhr den geforderten und präparierten Umschlag an einem abgesprochenen Ort ab. Wenige Minuten später erschien der erste Täter, der den Umschlag abholen wollte. Ehe er sich versah klickten die Handschellen.

Ein zweiter Täter wurde in unmittelbarer Tatortnähe in einem Fahrzeug sitzend festgenommen. Bei beiden Männern wurde umfangreiches Beweismaterial, wie Prepaid Handys und gefälschte Ausweise gefunden. Bei der anschließenden Identitätsfeststellung kam heraus, dass es sich um einen 26 Jahre und einen 36 Jahre alten Mann, beide aus dem Landkreis Gifhorn stammend handelte. In der Folge wurde durch die Polizei in Gifhorn die Wohnungen der beiden Festgenommenen Beschuldigten durchsucht. Ob und was hierbei gefunden wurde steht derzeit noch aus.

Die Täter wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Braunschweig, wegen fehlender Haftgründe wieder auf freien Fuß gesetzt.

Die Ermittlungen dauern an.

Seit Monaten treiben sogenannte falsche Polizeibeamte in und um Wolfsburg und dem gesamten Bundesgebiet ihr falsches Spiel. Hierbei haben sie bereits einen Schaden in Millionenhöhe verursacht. Immer wieder warnen Polizei und Medien vor dieser Betrugsmasche bei der die Täter, als Bande und oftmals auch aus dem Ausland agieren. Dabei wird den Opfern vorgegaukelt, ihr Vermögen sei nicht sicher und sie sollen ihr Bargeld in Briefumschlägen oder Taschen an vorher angegebenen Orten ablegen, wo es dann von angeblichen Polizeibeamten abgeholt wird.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfsburg

Thomas Figge

Telefon: +49 (0)5361 4646 204

E-Mail: pressestelle@pi-wob.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell