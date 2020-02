Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Auto ausgewichen - Radfahrer prallt gegen Verkehrsschild

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg OT Hageberg-West, Bielefelder Straße 03.02.2020, 08.03 Uhr

Ein Verkehrsunfall mit einem schwer verletzten Radfahrer ereignete sich am Montagmorgen im Stadtteil Hageberg-West. Nach Aussagen der Beteiligten befuhr eine 31 Jahre alte Fahrzeugführerin aus Wolfsburg mit ihrem VW Golf die Bielefelder Straße aus Richtung Mindener Ring kommend und wollte nach links in den Kölner Ring einbiegen. Als sie plötzlich einen Radfahrer bemerkte, der die Fahrbahn queren wollte, brachte sie ihren Wagen unverzüglich zum Stehen. Der 51 Jahre alte Radfahrer aus Wolfsburg wollte den Wagen der 31 Jährigen umfahren, übersah dabei ein Verklehrsschild und kollidierte frontal mit dem Pfahl des Verkehrsschildes. Anschließend stürzte er zu Boden und zog sich Verletzungen zu. Er wurde zur weiteren Beobachtung mit einem Rettungswagen ins Wolfsburger Klinikum verbracht. Sachschaden in Höhe von etwa 50 Euro entstand ledig am Fahrrad, da es zu keiner Berührung mit dem PKW kam.

