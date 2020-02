Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbruch in Schule - Täter richten hohen Schaden an

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, OT Detmerode, Robert-Schumann-Straße 31.01.2020, 22.15 Uhr - 02.02.2020, 10.15 Uhr

Unbekannte sind über das Wochenende in eine Schule in der Robert-Schumann-Straße eingebrochen und haben dabei einen Schaden in fünfstelliger Höhe angerichtet. Nach derzeitigem polizeilichem Ermittlungsstand lässt sich der Tatzeitraum auf Freitagabend 22.15 Uhr bis Sonntagmorgen 10.15 Uhr eingrenzen.

In dieser Zeit gelangten die derzeit unbekannten Täter über die Robert-Schumann-Straße kommend an das Schulgebäude. Hier öffnen sie gewaltsam ein Oberlicht und gelangen in den Kellerbereich des Schulgebäudes. Nun versuchten sie sich über den Keller den Weg ins Obergeschoss zu verschaffen, was ihnen jedoch aufgrund einer äußerst stabilen Metalltür nicht gelang. Daraufhin verließen sie wieder das Gebäude und bewegten sich über den Schulhof, wo sie mit brachialer Gewalt die Glasfüllung einer Eingangstür zerstörten und abermals ins Innere des Gebäudes gelangten. Bei der Anschließenden Begehung der Schulräume gingen die Täter weiterhin mit zerstörerischer Kraft vor und öffneten Türen, die ihnen den Zugang verwehrten.

Bei ihrem Beutezug entdeckten die Unbekannten Bargeld in unbekannter Höhe, Laptops und andere Gegenstände, die sie mit sich nahmen. Nachdem sie anscheinend ausreichen Beute gemacht hatten verließen sie das Schulgebäude. Möglicherweise wurden die Täter auf ihrer Flucht gestört, denn auf einem Grünstreifen in der Robert-Schumann-Straße ließen sie einige Beuteteile zurück, welche später von der Polizei gesichert wurden.

Die Ermittler hoffen darauf, dass die Unbekannten Nachbarn oder Anwohnern aufgefallen sind. Hinweise nimmt die Polizeiwache in der Heßlinger Straße, Rufnummer 05361/4646-0 entgegen.

