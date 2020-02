Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Räder gestohlen - 1.700 Euro Schaden

Wolfsburg (ots)

Königslutter, Im Conventgarten 30.01.2020, 21.15 Uhr - 31.01.2020, 06.30 Uhr

Nicht schlecht staunte ein 48 Jahre alter Fahrzeugbesitzer als er am Freitagmorgen gegen 06.30 Uhr wieder zu seinem Fahrzeug kam: Unbekannte hatten zwischen Donnerstagabend 21.15 Uhr und Freitagmorgen 06.30 Uhr alle vier Räder von seinem PKW Audi A3 Sportsback abgebaut und entwendet. Dabei entstand ein Schaden von mindestens 1.700 Euro. Das Fahrzeug hatten die Täter vermutlich mit einem Wagenheber aufgebockt und die Räder abmontiert. Anschließend ließen sie den Audi auf den Bremsscheiben stehend zurück. Der Tatort befindet sich auf dem Parkplatz in der Straße Im Conventgarten. Bei den Felgen handelt es sich um 18 Zoll Alufelgen der Marke Salvador mit 225-ger Winterreifen. Die Polizei hofft auf Zeugen und bittet um Hinweise an das Polizeikommissariat in Königslutter, Rufnummer 05353/94105-0.

