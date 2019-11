Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Vermisster polnischer Matrose tot aufgefunden

Haren (ots)

Am Donnerstagmittag haben Einsatzkräfte einer technischen Einheit der Bereitschaftspolizei Oldenburg eine Leiche im Hafenbecken der Kötterwerft in Haren gefunden. Die Beamten waren mit mehreren Tauchern und einem Sonarboot auf die Suche nach einem vermissten 51-jährigen polnischen Matrosen gegangen. Gegen 12.40 Uhr wurde der am Samstag zuletzt gesehene Mann dann leblos im Hafenbecken aufgefunden. Hinweise auf ein Fremdverschulden am Tode des 51-Jährigen liegen den Ermittlern nicht vor.

