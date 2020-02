Polizei Wolfsburg

POL-WOB: "Zuhause sicher" - Polizei und Handwerk gemeinsam für Einbruchprävention

Wolfsburg (ots)

Schutzgemeinschaft Wolfsburg-Helmstedt wird gegründet

Fachhandwerker der Region haben sich am Dienstagvormittag in den Räumen der Polizei in Wolfsburg zur Schutzgemeinschaft Wolfsburg-Helmstedt vereinigt und sind gemeinsam mit der Polizeiinspektion Wolfsburg/Helmstedt dem Netzwerk "Zuhause sicher" beigetreten.

"Damit die Zahlen der Wohnungseinbruchdiebstähle weiter sinken, braucht es neben der Strafverfolgung insbesondere Präventionsarbeit. Prävention ist eine gesamt-gesellschaftliche Aufgabe. Daher haben wir uns für das Konzept des Netzwerkes 'Zuhause sicher' entschieden", erläutert leitender Polizeidirektor Olaf Gösmann, Leiter der Polizeiinspektion Wolfsburg/Helmstedt.

Auf Initiative von Polizeibehörden ins Leben gerufen, vereint das Netzwerk "Zuhause sicher" Handwerk, Industrie, Versicherer, Behörden und viele mehr. Auf der Basis der Empfehlung von Polizei und Feuerwehr zu Einbruchschutz und Brandvorbeugung, setzen sich die "Zuhause sicher"-Partner gemeinsam für die Sicherheit in Häusern und Wohnungen ein.

Kriminalpräventionsexperte und Initiator des Treffens, Kriminalhauptkommissar Mario Dedolf, konnte um 11.00 Uhr 15 Facheinrichter begrüßen, die dem Netzwerk als Schutzgemeinschaft beitraten. Symbolisch unterzeichnete Polizeichef Olaf Gösmann vor den Augen von Carolin Hackemack und Kirsten Hüls, als Vertreterinnen der Organisation "Zuhause sicher" den Aufnahmeantrag für die Polizeiinspektion Wolfsburg-Helmstedt.

Bürger können damit zukünftig eine qualifizierte Begleitung auf dem Weg zum sicheren Zuhause in drei Schritten in Anspruch nehmen.

Schritt 1 - "Polizeiliche Sicherheitsberatung": Die Polizeilichen Fachberater der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle informieren Bürger kostenlos und neutral zu Schwachstellen an Gebäuden, Arbeitsweisen der Einbrecher und der Absicherung des eigenen Zuhauses durch geprüfte Sicherheitstechnik. Als Partner im Netzwerk "Zuhause sicher" erstellen sie ein persönliches Sicherungskonzept für die Bewohner und können mit der Partnerübersicht der Schutzgemeinschaft Wolfsburg/ Helmstedt über die kooperierenden Fachbetriebe informieren.

Schritt 2 - "Umsetzung der Empfehlungen": Mit den Handwerkern der Schutzgemeinschaft Wolfsburg-Helmstedt haben Mieter und Eigentümer kompetente Partner für die Montage der empfohlenen Sicherheitstechnik an ihrer Seite. So beteiligen sich Fachhandwerker, die vom Landeskriminalamt für die Montage von Sicherheitstechnik anerkannt sind und die polizeilichen Empfehlungen fachgerecht umsetzen können.

Schritt 3 - "Präventionsplakette": Ist das eigene Zuhause mit Einbruch hemmender Sicherheitstechnik und Rauchmeldern gemäß Bauordnung ausgestattet, eine gut lesbare Hausnummer an der Hauswand angebracht und steht ein Telefon am Bett, dann hat man sich eine Auszeichnung verdient. Die Polizei Wolfsburg/Helmstedt überreicht die Präventionsplakette des Netzwerkes "Zuhause sicher". Die im Netzwerk "zuhause sicher" engagierten Versicherer belohnen den Einbau der Einbruch- und Brandschutzvorrichtungen mit einem Nachlass in der Hausratversicherung.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfsburg

Thomas Figge

Telefon: +49 (0)5361 4646 204

E-Mail: pressestelle@pi-wob.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell