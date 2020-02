Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung Polizeikommissariat Oberharz

Goslar (ots)

Sachbeschädigung an Pkw

Ein geparkter schwarzer Pkw Dacia mit polnischen Kennzeichen wurde im Zeitraum von Sonntag, d. 23.02.2020, 15.00 Uhr, bis Montag, d. 24.02.2020, 12.00 Uhr, in Clausthal, Seilerstraße, Ecke Schulstraße, beschädigt. An dem Pkw wurde der Lack an der Fahrerseite mit unbekanntem Gegenstand zerkratzt. Bei der Anzeigenerstattung erwähnte der Besitzer des Pkw, dass die Fahrerseite seines Pkw bereits am Freitag, d. 21.02.2020, das erste Mal zerkratzt wurde. Nun wurde erneut sein Fahrzeug beschädigt. Ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung wurde eingeleitet. Zeugenhinweise bitte an das PK Oberharz, Tel.: 05323 / 94110-0. /Krz.

