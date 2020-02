Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der Polizei Seesen vom 25.02.2020

Verkehrsunfallflucht 1: Am Montag gegen 9.40 Uhr versuchte ein 62jähriger Seesener in der "Lange Straße" in Seesen seinen Pkw einzuparken. Hierbei stieß er zunächst gegen einen ordnungsgemäß geparkten Pkw Audi und verursachte an diesem Sachschaden. Da der Einparkversuch missglückte, versuchte es der Seesener einige Meter weiter erneut. Hier stieß er gegen einen geparkten Pkw Mercedes-Benz und verursachte ebenfalls Sachschaden. Obwohl der Unfallverursacher von Zeugen angesprochen wurde, entfernte er sich zu Fuß in die Seesener Innenstadt. Durch die herbeigerufene Streife der Seesener Polizei konnte der Unfallverursacher ausfindig gemacht werden. Gegen ihn wurden Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet.

Verkehrsunfallflucht 2: Am Montag gegen 13.15 Uhr, befuhr ein 54jähriger mit seinem Lkw die K 61, aus Richtung Ildehausen in Richtung Seesen. An der Hammershäuser Mühle wollte er nach links auf die B 243 abbiegen, musste jedoch zunächst Gegenverkehr passieren lassen. In diesem Moment fuhr rechts an seinem Fahrzeug ein Klein-Lkw vorbei und beschädigte den rechten Außenspiegel des stehenden Lkw. Der Unfallverursacher entfernte sich in Richtung Seesen und beging in der Folge "Unfallflucht". An dem Lkw entstand leichter Sachschaden.

Verkehrsunfallflucht 3: Am Montag in der Zeit zwischen 09.10 Uhr und 09.20 Uhr, parkte ein 60jähriger Seesener seinen Pkw VW auf dem an der Rosenstraße gelegenen Parkplatz einer Seesener Bankfiliale. In diesem Zeitraum beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Kfz den rechten Außenspiegel vom Pkw des Geschädigten. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt. Es entstand geringer Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizei Seesen, Tel. (05381) 9440.

