Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Gruppe überfällt 15-Jährigen an der Goetheanlage: Kripo sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Vorderer Westen:

Ein 15-Jähriger aus Fuldabrück erlitt bei einem Raubüberfall, der sich am gestrigen Mittwochabend im Bereich der Kasseler Goetheanlage ereignete, leichte Verletzungen. Er hielt sich dort mit einer gleichaltrigen Freundin auf, als er aus einer Gruppe heraus unvermittelt, unter anderem mit einem spitzen Gegenstand, möglicherweise einem Schlüssel, angegriffen und darüber hinaus mit einem Messer bedroht wurde. Die unbekannten Täter flüchteten schließlich mit der Jacke, dem Rucksack sowie dem Handy des Verletzten. Die zuständigen Ermittler des Kommissariats 35 der Kasseler Kriminalpolizei suchen Zeugen, die relevante Beobachtungen im Bereich der Goetheanlage gemacht haben oder Hinweise auf die Täter geben können.

Wie die aufnehmenden Polizisten des Kasseler Kriminaldauerdienstes berichten, kam es gegen 19:10 Uhr zu dem Raubüberfall an einer Parkbank an der Herkulesstraße, nahe des Baskeballplatzes der Goetheanlage. Die Gruppe hatte die beiden 15-Jährigen zunächst angesprochen, bevor das Opfer sofort angegriffen und zu Boden gestoßen wurde. Unter Vorhalt des Messers forderten die Räuber Geld. Der verängstigte Jugendliche, den ein Täter auch noch ins Gesicht schlug, gab daraufhin neben seinem Rucksack und Handy auch seine Jacke heraus. Mit ihrer Beute flüchtete die Gruppe in Richtung des Bebelplatzes. Der deutlich unter dem Eindruck des Geschehnisses stehende 15-Jährige begab sich nach dem Überfall mit seiner Begleiterin zum Polizeirevier Mitte. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg.

Das Opfer gab an, dass es sich um sechs bis acht junge Männer im Alter von 18 bis 22 Jahren gehandelt habe. Zwei der Täter können wie folgt beschrieben werden:

1. Räuber: Etwa 1,80 Meter groß, normale Figur, kurze dunkle Haare (Seiten abrasiert), unrasiert, trug eine hellbraune Kunstlederjacke mit weißem Fellbesatz an Kragen und Ärmeln, hatte schwarze Handschuhe an, sprach mit osteuropäischem Akzent.

2. Räuber: Etwa 1,65 bis 1,70 Meter groß, sehr schlank, kurze dunkle Haare (Seiten abrasiert), dunkel gekleidet, südländisches Erscheinungsbild.

Die 15-jährige Begleiterin des Opfers griffen die Täter nicht an.

Zeugen, die den Ermittlern des K 35 Hinweise geben können, melden sich bitte unter Tel.: 0561- 9100 bei der Kasseler Polizei.

