POL-KS: 28-Jähriger überschlägt sich mit Audi auf A 7: Stau wegen Vollsperrung

Autobahn 7/ Knüllwald (Schwalm-Eder-Kreis):

Ein 28-jähriger Mann aus Bad Hersfeld kam am heutigen Mittwochmorgen auf der A 7 im Bereich Knüllwald aus noch ungeklärter Ursache mit seinem Audi von der Fahrbahn ab und musste von einem Rettungshubschrauber in ein Kasseler Krankenhaus gebracht werden. Er zog sich dabei schwere, aber nicht lebensbedrohliche Verletzungen zu. Drei Autos wurden durch umherfliegende Teile des Audis, der sich mehrfach überschlagen hatte, beschädigt. Wegen der Rettungs- und Bergungsarbeiten musste die Autobahn in Richtung Nord zeitweise voll gesperrt werden, wodurch sich der Verkehr auf bis zu 5 km Länge staute.

Wie die aufnehmenden Beamten der Polizeiautobahnstation Baunatal berichten, war es gegen 07:50 Uhr zu dem Unfall zwischen den Anschlussstellen Homberg (Efze) und Malsfeld gekommen. Der sich überschlagende Audi krachte gegen eine Schutzplanke und eine Notrufsäule, die ebenfalls beschädigt wurden. Den Schaden an dem Audi schätzen die Polizisten auf etwa 12.000 Euro, den an einem hinterherfahrenden Skoda auf rund 6.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten von Abschleppunternehmen geborgen werden. Die Schäden an zwei weiteren Autos, die von den Trümmerteilen getroffen wurden, lassen sich derzeit noch nicht beziffern. Gegen 10 Uhr konnten alle Fahrstreifen in Richtung Nord wieder freigegeben werden.

