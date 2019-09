Polizei Duisburg

POL-DU: Kasslerfeld: Geldautomat aufgebrochen - Zeugen gesucht

Duisburg (ots)

Im Vorraum eines Supermarktes an der Max-Peters-Straße haben bislang unbekannte Täter in der Zeit zwischen Samstag (28. September, 22 Uhr) und Montag (30. September, 2:20 Uhr) einen Geldautomaten aufgebrochen und die Geldkassette entwendet. Die Kripo sucht Zeugen, die in diesem Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe beobachtet haben. Sie melden sich bitte beim Kriminalkommissariat 13 unter der Rufnummer 0203-2800. (stb)

