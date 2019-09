Polizei Duisburg

POL-DU: Homberg/Duissern: Betrüger als falsche Mitarbeiter der Stadtwerke unterwegs

Duisburg (ots)

In zwei Fällen haben sich erneut unbekannte Betrüger gegenüber Seniorinnen als Mitarbeiter der Stadtwerke ausgegeben: Am Freitagmittag (28. September) erschien gegen 12 Uhr ein Mann an der Wohnungstüre einer 83-Jährigen auf der Homberger Mühlenstraße und wollte die Wasseranschlüsse kontrollieren. Als die ältere Dame ihm Geld wechseln sollte, gab diese an, kein Bargeld im Haus zu haben. Daraufhin verließ der Unbekannte die Wohnung fluchtartig - vermutlich ohne Beute. Dieser Tatverdächtige soll 30 bis 40 Jahre alt sein, eine korpulente Figur haben, 1,65 bis 1,70 Meter groß sein und dunkle Haare haben. Der Mann habe "Duisburger Platt" gesprochen. Am Samstagvormittag (28. September) schellte ein Unbekannter ebenfalls gegen 12 Uhr um an der Wohnungstüre einer Anwohnerin (89) auf der Straße "Am Freischütz" in Duissern und gab vor, ihren Stromzähler ablesen zu müssen. Der Mann inspizierte alle Räumlichkeiten und forderte die Seniorin auf, ihren Fernseher ein- und wieder auszuschalten. Nachdem der vorgebliche Angestellte der Stadtwerke die Wohnung verlassen hatte, stellte die Geschädigte fest, dass ihr eine Schmuckkassette entwendet worden war. Den unbekannten Betrüger beschrieb sie wie folgt: 40 bis 45 Jahre alt, kurze und dunkle Haare, stämmige Figur, etwa 1,75 bis 1,80 Meter groß und bekleidet mit einer dunklen Jacke. Der Mann habe akzentfrei Deutsch gesprochen. Das Kriminalkommissariat 32 fragt: Wer kennt diese Täter? Wo sind sie noch in Erscheinung getreten? Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer 0203-2800. Immer wieder werden ältere Menschen Opfer von Betrügern, die sich als Handwerker, Angestellte der Stadtwerke oder als Polizisten ausgeben. Während die Täter geschickt ablenken, bringen sie Bargeld oder Schmuck der Bewohner an sich und verschwinden anschließend so schnell, wie sie gekommen sind. Die Polizei rät: Öffnen Sie Unbekannten nicht ohne Weiteres die Wohnungs- oder Haustüre. Kontrollieren Sie durch den Türspion, wer geschellt hat und lassen sie sich Dienstausweise zeigen. Erkundigen Sie sich telefonisch bei den Stadtwerken oder bei der Polizei, ob es entsprechende Kontrollen oder Einsätze an ihrer Adresse gibt. Bitten Sie bei solchen Anlässen einen Nachbarn oder eine Nachbarin mit dazu. (hau)

