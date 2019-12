Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 191211.2 Itzehoe: Ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss unterwegs

Itzehoe (ots)

Dienstagvormittag hat eine Streife in Itzehoe einen Mann aus dem Verkehr gezogen, der ohne entsprechenden Führerschein auf einem frisierten Mofa unterwegs gewesen ist - unter Drogeneinfluss stand der 36-Jährige zudem.

Gegen 10.00 Uhr bemerkten Beamte in der Straße Vor dem Delftor einen Motorroller, der deutlich schneller als erlaubt fuhr - rund 40 km / h zeigte das Tacho des Streifenwagens während der Verfolgung des Zweirades. In der Breitenburger Straße stoppten die Einsatzkräfte den Rollerfahrer schließlich. Er räumte ein, nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis AM zu sein und außerdem am Vorabend einen Joint geraucht zu haben. Die Polizisten ordneten darauf die Entnahme einer Blutprobe an und untersagten dem Betroffenen das zukünftige Führen fahrerlaubnispflichtiger Fahrzeuge. Den 36-jährigen Mann aus dem Itzehoer Umland erwartet nun eine Anzeige wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und unter dem Einfluss berauschender Mittel.

Merle Neufeld

