Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 191210.4 Wilster: Unfallzeugen gesucht!

Wilster (ots)

Am vergangenen Wochenende hat sich in Wilster eine Verkehrsunfallflucht ereignet, bei der ein größerer Sachschaden entstanden ist. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können.

Am Samstag hat der Geschädigte um 13.00 Uhr seinen Peugeot auf dem Parkstreifen der Ostpreußen Straße in Höhe der Hausnummer 8 b abgestellt. Zu diesem Zeitpunkt war der Wagen noch unversehrt. Als der Wilsteraner am Montag um 13.00 Uhr zum Abstellort zurückkehrte, stellte er an seinem Kombi einen erheblichen Heckschaden fest, Schadenshöhe etwa 3.000 Euro.

Bis zum heutigen Tag hat sich der Verursacher bei dem Anzeigenden nicht gemeldet, so dass dieser heute die Polizei zwecks Anzeigenerstattung aufsuchte. Die Ermittler bitten nun, dass sich Zeugen, die das Geschehen möglicherweise beobachtet haben oder die ansonsten Hinweise auf den Unfallflüchtigen geben können, unter der Telefonnummer 04823 / 922712 melden.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell