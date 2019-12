Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 191210.2 Wacken: Einbruch in Supermarkt

Wacken (ots)

In der Nacht zu heute ist es in Wacken zu einem Einbruch in einen Supermarkt gekommen. Die Täter erbeuteten einige Tabakwaren, die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen hat das Tatgeschehen nur zwei Minuten gedauert. Drei Personen drangen gewaltsam in den Markt in der Straße Gehrn ein, entwendeten Tabakdosen und Zigarettenstangen und entfernten sich mitsamt ihrer Beute in unbekannte Richtung. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den Tätern verlief negativ. Lediglich einen Teil des Diebesguts fanden Beamte im Bereich des Tatortes auf - offenbar haben die Einbrecher diesen auf der Flucht verloren.

Hinweise in dieser Sache nimmt die Itzehoer Kripo unter der Telefonnummer 04821 / 6020 entgegen.

