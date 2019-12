Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 191209.4 Hohenaspe: Zwei Einbrüche am Samstag

Hohenaspe (ots)

Am Samstag haben Einbrecher in Hohenaspe zwei Einfamilienhäuser heimgesucht. Sie entwendeten unter anderem Bargeld und Armbanduhren, die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Im Zeitraum von 12.00 Uhr bis etwa 18.20 Uhr stiegen die Täter in ein Haus in der Brunnenstraße ein. Sie nutzten dazu ein auf Kipp stehendes Fenster. Im Inneren des Gebäudes durchsuchten die Eindringlinge nahezu alle Räume und stahlen neben mehreren Armbanduhren ein Sparschwein samt Inhalt. In der Straße Lehmkuhle hebelten Unbekannte zischen 08.30 Uhr und 17.25 Uhr ein Fenster des Hauses auf und gelangten so in das Objekt. Sie entwendeten unter anderem Bargeld und Schmuck, der genaue Wert des erlangten Diebesguts ist noch unklar.

Zeugen, die zu den besagten Tatzeiten oder auch davor verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben oder die ansonsten Hinweise auf die Täter geben können, sollten sich mit der Itzehoer Kripo unter der Telefonnummer 04821 / 6020 in Verbindung setzen.

Merle Neufeld

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Itzehoe

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe

Telefon: +49 (0) 4821 602 - 2010

Mobil: +49 (0) 171 290 11 07

E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell