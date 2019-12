Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 191209.2 Wacken: Unfall unter Alkoholeinfluss

Wacken (ots)

Bereits Freitagnachmittag ist eine Frau mit ihrem Fahrzeug auf der Landesstraße 131 in Wacken verunglückt. Wie sich bei der Unfallaufnahme herausstellte, war die Dame alkoholisiert - möglicherweise ist sie zudem Verursacherin eines weiteren Unfalls, der sich kurz zuvor in Vaale ereignet hat.

Gegen 14.20 Uhr war die 52-Jährige in einem Touran auf der Straße Wiesengrund aus Richtung Vaale kommend in Richtung Wacken unterwegs. Kurz vor dem Ortseingang Wacken geriet sie mehrfach auf die Bankette und von dort aus schließlich in den rechtsseitigen Graben. Im Zuge der Unfallaufnahme nahmen die Beamten Atemalkoholgeruch bei der Unfallfahrerin wahr. Ein Atemalkoholtest lieferte ein Ergebnis von 0,97 Promille, worauf sich die 52-Jährige einer Blutprobenentnahme unterziehen musste. Neben dem Alkoholkonsum räumte sie die Einnahme von Medikamenten ein. Während der Blutprobenentnahme, die auf der Schenefelder Polizeistation stattfand, erschien der Geschädigte einer Verkehrsunfallflucht, der angab, gegen 14.15 Uhr einen Unfall unter Beteiligung eines Tourans gehabt zu haben. Allerdings sei der oder die Fahrzeugführer/in vom Ort geflüchtet. Dass es sich dabei ebenfalls um die beschuldigte 52-Jährige handelte, ist nicht auszuschließen.

Im vorliegenden Fall wird sich die Dame erst einmal wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs infolge des Genusses alkoholischer Getränke oder anderer berauschender Mittel verantworten müssen.

Merle Neufeld

