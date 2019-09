Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall in Wilhelmshaven - fünf Fahrzeuge beteiligt, ein Fahrzeugführer leicht verletzt

Wilhelmshaven (ots)

wilhelmshaven. Am Sonntagabend, 01.09.2019, fuhr ein 21-jähriger Fahrzeugführer eines Pkw VW gegen 18:45 Uhr vom Fahrbahnrand der tom-brok-Straße an. Ein 35-jähriger Opel-Fahrer, der diese Straße in westliche Richtung befuhr, touchierte den ausparkenden Pkw VW.

Dieser stieß durch den Zusammenstoß wiederum gegen ein anderes geparktes Fahrzeug und der Opel gegen zwei weitere geparkte Fahrzeuge, so dass insgesamt fünf Fahrzeuge in den Unfall verwickelt waren. Der 35-Jährige wurde leicht verletzt, der Gesamtschaden kann derzeit nicht näher beziffert werden.

