POL-IZ: 191208.2 Sankt Michaelisdonn: Gartenlauben aufgebrochen

Sankt Michaelisdonn (ots)

Von Mittwoch auf Donnerstag der laufenden Woche haben Unbekannte mehrere Gartenlauben in einer Schrebergartenkolonie in Sankt Michaelisdonn aufgebrochen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können.

Im Zeitraum von Mittwoch, 16.00 Uhr, bis Donnerstag, 08.00 Uhr, begaben sich Diebe in das Gartengelände in der Burger Straße. Sie suchten acht Lauben unterschiedlicher Eigentümer auf und drangen gewaltsam in diese ein. Was die Täter entwendeten, ist noch unklar. Der Sachschaden, den sie anrichteten, liegt bei etwa 800 Euro.

Zeugen, die Hinweise auf die Eindringlinge geben können, sollten sich mit der Polizei in Marne unter der Telefonnummer 04851 / 95070 in Verbindung setzen.

Merle Neufeld

