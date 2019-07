Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Anhänger mit Fischwaren entwendet - Zeugen gesucht

Hügelsheim (ots)

Am Samstag gegen 07:30 Uhr wurde im Bereich der Westendstraße ein Kühlanhänger mit Fischwaren entwendet. Der mit einem Schloss gesicherte Anhänger war dort im Rahmen des stattfindenden Fischerfestes abgestellt worden. Ein Zeuge hatte beobachtet, wie der Anhänger an einen blauen SUV angehängt wurde und das Gespann in Richtung Rheinuferstraße davonfuhr. Der Gesamtschaden liegt bei etwa 10.000 Euro. Das Polizeirevier in Rastatt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet weitere Zeugen, sich unter der Telefonnummer 07222/761120 zu melden.

