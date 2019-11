Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Jugendliche ermahnt

Kaiserslautern (ots)

Das Verhalten einer Gruppe Jugendlicher in der Maxstraße hat am frühen Mittwochabend eine Polizeistreife auf den Plan gerufen. Eine Zeugin verständigte die Polizei, weil ihr die Jugendlichen kurz vor halb 7 aufgefallen waren, da sie sich am Hintereingang einer städtischen Einrichtung aufhielten und ihrer Meinung nach Alkohol und Drogen konsumieren würden.

Eine Streife traf vor Ort fünf Jugendliche und junge Erwachsene an. Bei der Gruppe selbst wurden keine Drogen festgestellt. In der Nähe wurde zwar ein kleines Plastiktütchen mit Marihuana gefunden. Ob es einem aus der Gruppe gehörte, konnte allerdings nicht geklärt werden. Das Tütchen wurde sichergestellt.

Die Personalien von allen fünf Personen wurden überprüft und das Quintett hinsichtlich seines Verhaltens ermahnt. Anschließend verließen alle fünf die Örtlichkeit. |cri

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631-369-1080

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell