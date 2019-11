Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Vor der Schule Hose heruntergelassen

Kaiserslautern (ots)

Ein Exhibitionist ist am Mittwochmittag in der Kammgarnstraße gesehen worden. Gegen 13.30 Uhr wurde die Polizei darüber informiert, dass der Unbekannte mit heruntergelassener Hose vor dem Fenster einer Schulmensa stand. Schüler, die den Mann sahen, verständigten eine Lehrerin, und als diese von innen gegen die Scheibe klopfte, habe der Unbekannte seine Hose hochgezogen und sich fluchtartig aus dem Staub gemacht.

Während der sofort eingeleiteten Fahndung konnte eine Streife in der näheren Umgebung einen Tatverdächtigen ausmachen, auf den die Beschreibung des Exhibitionisten passte. Es handelte sich um einen 19-jährigen Mann aus dem Stadtgebiet. Er gab an, er habe lediglich an der Schule urinieren wollen. Der Mann wurde für weitere Befragungen mit zur Dienststelle genommen. Die Ermittlungen dauern an. |cri

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631-369-1080

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell