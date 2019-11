Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Eingangstür demoliert

Kaiserslautern (ots)

Unbekannte Täter haben an einem Gebäude im Stadtteil Dansenberg Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro angerichtet. Am Mittwoch wurde bei der Polizei angezeigt, dass die Unbekannten an dem Anwesen "Auf der Rott" das Glas der Eingangstür demolierten. Der Schaden wird auf 500 Euro geschätzt.

Von den Tätern fehlt jede Spur. Die genaue Tatzeit ist unklar. Festgestellt wurde der Schaden am Dienstagabend gegen 22.30 Uhr. Hinweise auf mögliche Täter bitte an die Polizeiinspektion 2, Telefon 0631 / 369 - 2250. |cri

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631-369-1080

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell