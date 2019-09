Polizei Braunschweig

POL-BS: Ganzheitliche Lkw-Kontrollen - Zahlreiche Verstöße bei Lenk- und Ruhezeiten

Braunschweig (ots)

Salzgitter 17.09.2019, 8 - 13 Uhr

Gemeinsam mit dem Mess- und Eichwesen kontrollierte die Autobahnpolizei insgesamt 14 Lkw. Beanstandungen waren hauptsächlich bei der Einhaltung der Sozialvorschriften zu finden.

Die gemeinsame Kontrolle fand am Dienstagvormittag in der Neuen Hafenstraße statt, wo die Mitarbeiter des Mess- und Eichwesens Niedersachsen mehrere Tankwagen und Gefahrguttransporter überprüften.

Während in diesem Bereich nur wenige Mängel auszumachen waren, musste die Polizei bei vier Transportfahrzeugen erhebliche Verstöße bei den Lenk- und Ruhezeiten feststellen. Die Fahrer hatten sich bis zu 25-mal innerhalb von vier Wochen nicht an ihre vorgeschriebenen Pausen gehalten und saßen zu lange am Steuer ihrer Lkw.

Ein Fahrer hatte sich einen Einbautisch in seiner Fahrerkabine montiert, wodurch seine Sicht auf die Straße eingeschränkt wurde; andere führten erforderliche Dokumente zu ihrer Gefahrgut-Ladung oder ihre gültigen Berufskraftfahrerqualifikationen nicht mit.

Den Fahrern wurden Bußgelder auferlegt.

Die Polizei mahnt eindringlich zur Einhaltung der Sicherheitsvorschriften, um insbesondere Unfälle mit schweren Folgen weiterhin zu reduzieren.

Rückfragen bitte an:



Polizei Braunschweig

PI Braunschweig, Öffentlichkeitsarbeit



Telefon: 0531/476-3032 und -3033

E-Mail: pressestelle@pi-bs.polizei.niedersachsen.de

http://www.polizei-braunschweig.de

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell