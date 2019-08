Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Norderstedt - Polizei leistet Pannenhilfe für eine 76jährige E-Scooter-Fahrerin

Da blieb der sechsundsiebzigjährigen Dame aus Norderstedt am Dienstag gegen 16.oo Uhr, nur der Hilferuf bei der Polizei. Die Norderstedterin war mit dem E-Scooter im Alten Kirchenweg unterwegs, als das Gefährt unweit ihrer Wohnanschrift seinen Dienst versagte. Die Polizeistreife konnte das Fahrzeug auch nicht wieder in Gange bringen, so dass die Dame kurzerhand mit dem Polizeiwagen nach Hause gefahren wurde. Von dieser Hilfsbereitschaft beeindruckt, gab es ein großes Stück selbst gebackenen Kuchen für die Freunde und Helfer der Norderstedt Polizei.

