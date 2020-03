Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Baggerschaufel am Allenbacher Steinbruch gestohlen

Allenbach (ots)

Bislang noch unbekannte Täter entwendeten in der Zeit von Freitagmittag, den 21. Februar bis Dienstag, den 3. März mehrere Anbauwerkzeuge wie z.B. eine Baggerschaufel von der Forstbaustelle in der Nähe des Allenbacher Steinbruchs. Durch den Diebstahl entstand nach dem derzeitigen Ermittlungsstand Sachschaden in Höhe eines unteren vierstelligen Eurobetrages. Sachdienliche Hinweise werden erbeten an die Polizeiinspektion Idar-Oberstein unter der Tel. 06781-561-0.

