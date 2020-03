Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Mauer beschädigt - geflüchtet

Morbach-Bischofsdhron (ots)

Bereits am 27.02.2020, gegen 13.30 Uhr , wurde durch Anwohner festgestellt, dass die Bruchsteinmauer des sogenannten "Sonnenbrunnens" in der Bischofsdhroner Sonnenstraße beschädigt wurde. Der Schaden dürfte durch ein Kraftfahrzeugführer verursacht worden sein. Der Verursacher meldete den Schaden nicht sondern entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der genaue Schadenszeitraum kann nicht weiter eingegrenzt werden. Es entstand ein Schaden von etwa 500,- Euro. Hinweise zum Verursacher bitte an die Polizeiinspektion Morbach.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Morbach



Telefon: 06533-9374-0

www.polizei.rlp.de/pimorbach



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell