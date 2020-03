Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Dieseldiebstahl in Hermeskeil

Hermeskeil (ots)

Am vergangenen Wochenende, 29. Februar / 01. März 2020, wurde auf dem Betriebshof des Forstamtes an mehreren Fahrzeugen Diesel abgezapft. Entwendet wurden insgesamt 180 Liter Treibstoff. Der Abtransport musste mit größeren Kanistern erfolgt sein, was möglicherweise aufgefallen ist. Hinweise nimmt die Polizei Hermeskeil Tel.: 06503 / 91 51-0 o. E-Mail pihermeskeil@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Trier



Telefon: 0651-9779-0

www.polizei.rlp.de/pd.trier



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell