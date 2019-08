Polizei Homberg

POL-HR: Schwalmstadt-Treysa: Exhibitionist in Schutzhütte

Homberg (ots)

Schwalmstadt-Treysa Exhibitionist in Schutzhütte Tatzeit: 26.08.2019, 07:35 Uhr Einen unbekannten Mann, welcher an seinem Geschlechtsteil manipulierte, entdeckte eine junge Frau heute Morgen bei einem Spaziergang mit ihrem Hund an der Schutzhütte an der Igelsheide. Als die Spaziergängerin mit ihrem Hund an der Schutzhütte vorbeikam, sah sie einen Mann in der Hütte, welcher an seinem Glied herum manipulierte. Die Spaziergängerin verließ umgehend den Bereich und verständigte die Polizei. Der unbekannte Mann wurde jedoch nicht mehr angetroffen. Es soll sich bei ihm um einen ca. 165 cm großen, ca. 60 Jahre alten, korpulenten Mann mit grauen Haaren handeln. Zur Tatzeit trug er eine Jeans und ein weinroter Roller stand bei der Hütte. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

