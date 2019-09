Polizei Gütersloh

POL-GT: Einbruch in Haller Grundschule - Türen aufgehebelt

Gütersloh (ots)

Halle (TW) - Zwischen Donnerstagabend (26.09.2019, 17.00 Uhr) und Freitagmorgen (27.09.2019, 06.30 Uhr) ist in die Grundschule Gartnisch der Bredenstraße in Halle eingebrochen worden. Die bislang unbekannten Täter verschafften sich durch eine aufgehebelte Tür Zutritt in den Gebäudekomplex. Anschließend hebelten sie weitere innenliegende Türen auf. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten. Nach derzeitigem Erkenntnisstand konnte ein geringer Bargeldbetrag erbeutet werden.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat rund um den angegebenen Tatzeitraum am Tatort oder in der näheren Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht. Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

