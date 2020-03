Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Zwei versuchte Einbrüche in Vereinsheime

Frauenberg (ots)

Bis jetzt noch unbekannte Täter drangen in der Zeit von Dienstag, 03.03.2020, 18.00 Uhr bis Mittwoch, 04.03.2020, 08.00 Uhr in das Vereinsheim des Angelsportvereines Frauenberg/Sonnenberg in der Bahnhofstraße (Sportgelände) in Frauenberg ein. Die Täter hebelten zunächst mit einem abgerissenen Absperrpfosten ein Gitter vor einem rückwärtigen Fenster ab. Anschließend rissen sie den heruntergelassenen Rollladen aus der Führung und öffneten das dahinter liegende Fenster. Nach dem Einsteigen in das Tatobjekt wurden Schubladen, Schränke und sonstige Behältnisse durchsucht aber keine Gegenstände entwendet. Das Tatobjekt wurde auf dem Einstiegswege wieder verlassen. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand wird der entstandene Sachschaden auf einen unteren vierstelligen Eurobetrag geschätzt.

Im Anschluss an diese Tat begaben sich die Täter an das benachbarte Vereinsheim des Sportverein FC Lauretta e.V. Frauenberg. Auch dort wurde ein heruntergelassener Rollladen nach oben geschoben, das dahinter liegende Fenster aufgehebelt und in dem Tatobjekt Schubladen, Schränke und sonstige Behältnisse durchsucht. Ebenfalls ohne Beute mussten die Täter auch dieses Tatobjekt verlassen. Auch hier wird der entstandene Sachschaden derzeit auf einen unteren vierstelligen Eurobetrag geschätzt.

Die Kriminalpolizei Idar-Oberstein bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Insbesondere wäre es für die Ermittlungen von Bedeutung, ob Zeugen Angaben zu verdächtigen Personen oder verdächtigen Fahrzeugen im Bereich der oben genannten Örtlichkeit machen können. Sachdienliche Hinweise können direkt an die Kriminalpolizei Idar-Oberstein unter der Telefonnummer 06781/5610 oder an die örtlich zuständige Polizeiinspektion gegeben werden.

