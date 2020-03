POL-ME: Trunkenheitsfahrt mit mehr als 1,8 Promille - Velbert - 2003003

Polizei Mettmann

Am Samstagabend des 29.02.2020, gegen 19.20 Uhr, meldeten vorbildlich handelnde Verkehrsteilnehmer die vermeintliche Trunkenheitsfahrt eines Autofahrers auf der außerörtlichen Asbrucher Straße im Velberter Ortsbereich Neviges. Die aufmerksamen Zeugen hatten einen silbergrauen PKW Honda Civic bemerkt, der die Landstraße (L 353), aus Richtung Kocherscheidt kommend, in sehr auffälligen Schlangenlinien in Richtung Wuppertal befuhr und dabei wiederholt auf die Fahrbahn des gegen Gegenverkehrs oder gefährlich nahe an den Straßengraben geriet. Die Zeugen konnten bei ihrer sofortigen Meldung nicht nur das Fahrzeug genau beschreiben, sondern auch dessen amtliches Kennzeichen benennen.

Mit Hilfe dieser guten Hinweise konnte die Velberter Polizei das beschriebene Fahrzeug und dessen Fahrer nur wenige Minuten später an der Nevigeser Halteranschrift antreffen und überprüfen. Dabei bestätigte sich der begründete Verdacht der Zeugen. Als der geständige 51-jährige Fahrer des Hondas einen Alkoholtest durchführte, zeigte dieser einen Wert von mehr als 1,8 Promille (0,91 mg/l) an. Daraufhin leitete die Velberter Polizei ein Strafverfahren gegen den Nevigeser ein. Die ärztliche Entnahme von Blutproben wurde angeordnet und durchgeführt. Den Führerschein des Beschuldigten stellten die Beamten sicher. Dem 51-Jährigen wurde zudem bis auf weiteres jedes Führen führerscheinpflichtiger Kraftfahrzeug ausdrücklich untersagt.

