Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Beach-Stühle bei Graffiti-Durchsuchung aufgefunden

Rinteln (ots)

(swe). Im Rahmen einer richterlich angeordneten Wohnungsdurchsuchung bei einem Beschuldigten zu einer Vielzahl von Graffiti Taten in der Stadt, werden in dessen Wohnung div. Beweismittel aufgefunden, die ihn tatverdächtig zu Schmierereien wie "B i e r", "Lotus", "CMF" und anderen sogenannten "TAGs" machen. Bislang können ihm 15 Taten zugeordnet werden. Außerdem stellten die eingesetzten Beamten in seiner Wohnung drei offensichtlich aus der Bodega-Beach entwendete Sonnen-Liegestühle fest, die beschlagnahmt wurden. Gegen den 18-jährigen Mann wird nun nicht nur wegen Sachbeschädigung, sondern auch noch wegen Diebstahl ermittelt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell