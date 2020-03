Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Einbruch in Wochenendhaus

Kirchenbollenbach (ots)

Bislang noch unbekannte Täter drangen in der Zeit von Samstagnachmittag, den 29. Februar bis Mittwoch, den 4. März in ein Wochenendhaus sowie den daneben befindlichen Schuppen in der Nähe des Friedhofes in Kirchenbollenbach ein. Um in das Innere zu gelangen, brachen die Täter gewaltsam mehrere Türen auf. Unter anderem konnten sie hier ein Stromaggregat entwenden. Durch den Einbruch entstand nach dem derzeitigen Ermittlungsstand Sachschaden in Höhe eines unteren vierstelligen Eurobetrages.Sachdienliche Hinweise werden erbeten an die Polizeiinspektion Idar-Oberstein unter der Tel. 06781-561-0.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Trier



Polizeiinspektion Idar-Oberstein

Hauptstraße 236

55743 Idar-Oberstein

www.polizei.rlp.de



Ansprechpartner:

Alexander, Schantz, PK



Telefon: 06781 / 561-0

Telefax: 06781 / 561 -150

piidar-oberstein@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell