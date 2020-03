Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall auf der B 50

Morbach (ots)

Ein Verkehrsunfall mit einem beteiligten Fahrzeug ereignete sich am heutigen Mittwoch, 04. März gegen 17 Uhr auf der B 50 zwischen dem Kreisverkehr Hinzerath/B 327 und Longkamp. Eine 21-jähirge PKW-Fahrerin verlor auf dem Weg von Longkamp kommend in Richtung des Kreisverkehrs ausgangs einer Linkskurve vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam nach rechts von der Straße ab. Dort überschlug sich das Fahrzeug und touchierte einen Baum. Die Fahrerin konnte leichtverletzt von einem couragierten Unfallzeugen aus ihrem PKW befreit werden. Der Ersthelfer verletzte sich hierbei leicht an den Händen. Die Fahrerin wurde zur weiteren Versorgung in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Es musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Die Schadenshöhe beträgt etwa 8000 Euro. Die Strecke musste während der Bergungsarbeiten für etwa 45 Minuten voll gesperrt werden, was zu längeren Rückstaus auf der B 50 führte. Im Einsatz waren die Feuerwehren Morbach und Longkamp, der Rettungshubschrauber Christoph 10, ein RTW des DRK und die Polizei Morbach.

