Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Jugendliche geraten in Streit

Kaiserslautern (ots)

Jugendliche sind sich am Mittwochabend am Willy-Brandt-Platz sozusagen in die Haare geraten. Gegen einen 16-Jährigen wird jetzt wegen Körperverletzung ermittelt.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen soll der 16-Jährige einem anderen Jungen von hinten mit der Faust gegen den Kopf geschlagen haben - nachdem der 15-Jährige den Sturz eines Skaters auf dem Rathausvorplatz kommentiert hatte. Die Auseinandersetzung verlagerte sich anschließend in Richtung Fruchthallstraße, wo sich weitere Jugendliche einmischten. Bevor es zu einer größeren Rauferei kam, konnte die Polizei mit mehreren Streifenteams eingreifen und die Situation klären.

Weil der 15-Jährige über Schmerzen durch den Fausthieb klagte, brachte seine Mutter ihn zur Untersuchung ins Krankenhaus. Der 16-jährige Tatverdächtige erhielt einen Platzverweis für den Bereich rund um die Mall und die Altstadt. |cri

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631 369-1080 oder -0

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell