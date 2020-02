Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unfallflucht ist eine Straftat

Kaiserslautern (ots)

Es passiert jeden Tag. In Kaiserslautern und anderen Orten in der Westpfalz. Auf irgendeinem Parkplatz. Vor Supermärkten. In Parkhäusern. In irgendeiner Straße. - Beim Ein- oder Ausparken wird der "Nebenmann" oder "Hintermann" aus Versehen gerammt. Mal entsteht mehr, mal weniger Schaden.

Wer das Missgeschick gleich meldet, hat nicht viel zu befürchten, denn im Normalfall reguliert die Fahrzeug-Versicherung den Schaden. Wer sich aber denkt "Ach, hat ja keiner gesehen" und sich einfach aus dem Staub macht, der begeht eine Straftat.

Gesucht wird aktuell noch ein Unfallverursacher, der am Dienstagvormittag auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Merkurstraße Schaden angerichtet hat, aber abgehauen ist. Die betroffene Fahrzeugbesitzerin meldete der Polizei, dass ihr Hyundai Tucson zwischen 10.45 und 11.30 Uhr gerammt und beschädigt wurde. Vom Verursacher war weit und breit nichts mehr zu sehen. Zeugen, die möglicherweise etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Nummer 0631 / 369 - 2250 bei der Polizeiinspektion 2 zu melden.

Geklärt werden konnte dank eines Zeugenhinweises eine Unfallflucht am Mittwochnachmittag im Barbarossaring. Hier beschädigte ein Autofahrer beim Rückwärtsfahren den hinter ihm stehenden Wagen - trotzdem fuhr er anschließend einfach davon. Zeugen konnten das Kennzeichen am Opel Zafira des Verursachers ablesen und der Polizei mitteilen. Dem Halter wurde noch am Nachmittag ein Besuch abgestattet. Auf den 69-jährigen Mann kommt nun eine Strafanzeige zu.

Unsere Empfehlung: Für alle Beteiligten am einfachsten - und nicht zuletzt "sichersten" - ist es, die Polizei zu verständigen und mitzuteilen, was, wann, wo passiert ist. Und wenn Sie Zeuge einer Unfallflucht werden, schauen Sie nicht weg, sondern notieren Sie sich das Kennzeichen des Verursacherfahrzeugs und geben Sie es weiter! |cri

