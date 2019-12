Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Einbrüche in Einfamilienhäuser

Wissen (ots)

In der Zeit von Dienstag, 17.12.2019 06:25 bis 22:00 Uhr kam es bei 2 EFH zu einem TWE/WED. In beiden Fällen gelangten unbekannte Täter durch Aufhebeln der Terrassentür in das jeweilige EFH. Nach Durchsuchung sämtlicher Räume wurde in einem Fall hochwertiger Schmuck und im anderen Fall ein geringer Betrag Bargeld entwendet. Hinweise zu dem vorgenannten versuchten Einbruch, insbesondere zu Personen und/oder Fahrzeugen zu der tatrelevanten Zeit an der genannten Örtlichkeit bitte an die Kriminalinspektion Betzdorf, Telefon: 02741/926-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

