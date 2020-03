Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Umweltgefährdende Abfallentsorgung

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Reinsfeld (ots)

Am Mittwoch, 04.03.2020, wurde der Polizeiinspektion Hermeskeil eine illegale Müllentsorgung in der Gemarkung Reinsfeld gemeldet. Der Ablageort befindet sich im Wald linksseitig der B407 zwischen Felsenmühle und dem Parkplatz der Hunsrückhöhenstraße. Bislang unbekannte Täter haben dort neben Sperrmüll, zwei Eimer mit Wandfarbe und einen Autoreifen abgelegt. Die genaue Tatzeit ist derzeit nicht bekannt. Hinweise werden erbeten an die Polizeiinspektion Hermeskeil, Tel. 06503/91510.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Trier

Polizeiinspektion Hermeskeil

Telefon: 06503-9151-0





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell