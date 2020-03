Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall in Hude

Delmenhorst (ots)

Am Dienstag, den 03. März 2020, befuhr eine 36-jährige Autofahrerin aus dem Landkreis Wesermarsch gegen 12:10 Uhr die Hurreler Straße und beabsichtigte einen vor ihr fahrenden Pkw zu überholen. Als sie zum Überholen ansetzte, bemerkte sie, dass der vor ihr fahrende Pkw nach links abbiegen wollte. Die 36-Jährige wich aus, verlor die Kontrolle über ihr Fahrzeug und verunfallte in einem Straßengraben, verletzte sich jedoch nicht. Zu einem Kontakt mit dem anderen Fahrzeug kam es nicht. Der Sachschaden an dem Fahrzeug der 36-Jährigen wurde auf 5000 Euro geschätzt.

