Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Alkoholisierter Führer eines Pkw verursacht Auffahrunfall mit zwei Verletzten auf der Autobahn 28

Delmenhorst (ots)

Am Dienstag, den 03. März 2020, gegen 15:25 Uhr, ereignete sich auf der Autobahn 28 in Fahrtrichtung Oldenburg zwischen den Anschlussstellen Hude und Hatten ein Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Die Unfallstelle liegt in der Gemeinde Hude, Landkreis Oldenburg.

Auf Grund stockenden Verkehrs auf der A28 musste ein 53-jähriger Lüneburger seinen Pkw BMW abbremsen. Der ihm nachfolgende 38-jährige Fahrzeugführer eines Pkw Skoda bemerkte das Abbremsen seines Vordermannes zu spät und fuhr auf den BMW auf.

Hierbei wurden sowohl der 53-jährige Fahrer des BMW als auch der Oldenburger Skoda Fahrer leicht verletzt.

Bei der Unfallaufnahme durch Beamte der Autobahnpolizei Ahlhorn wurde bei dem 38-jährigen Skoda Fahrer Alkoholgeruch wahrgenommen. Ein anschließend durchgeführter Test ergab eine Atemalkoholkonzentration von 2,95 Promille.

Die Staatsanwaltschaft Oldenburg ordnete aufgrund von Gefahr im Verzuge die Beschlagnahme des Führerscheins sowie eine Blutprobenentnahme bei dem 38-Jährigen an.

Gegen den Oldenburger wird wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Trunkenheit im Verkehr und fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

Die beiden verletzten Fahrzeugführer wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Autobahn 28 musste bis ca. 16:50 Uhr halbseitig gesperrt werden, um die verunfallten, nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge abschleppen zu können. Der entstandene Sachschaden an den beiden beteiligten Fahrzeugen wurde auf 34.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Lorena Lemke

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell