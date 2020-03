Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Urkundenfälschung und Fahren ohne Fahrerlaubnis auf der A1

Delmenhorst (ots)

Am Dienstag, den 03. März 2020, gegen 14:30 Uhr, kontrollierten Beamte der Autobahnpolizei Ahlhorn einen BMW auf der Autobahn 1 in Fahrtrichtung Bremen zwischen der Anschlussstelle Groß Ippener und dem Autobahndreieck Stuhr in der Gemeinde Harpstedt, Landkreis Oldenburg. Bei der Kontrolle händigte die 42-jährige Fahrzeugführerin aus Soltau einen tschechischen Führerschein aus. Bei der genaueren Begutachtung des Führerscheins ergaben sich Hinweise darauf, dass dieser gefälscht ist. Der Führerschein wurde daraufhin beschlagnahmt und die Weiterfahrt untersagt. Gegen die Fahrzeugführerin wurden Strafverfahren wegen Urkundenfälschung und Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Lorena Lemke

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell