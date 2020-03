Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: LK Wesermarsch: Brand eines Dachstuhls in Lemwerder +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Über den Notruf der Feuerwehr wurde am Dienstag, 04. März 2020, gegen 21:00 Uhr, der Brand eines Dachstuhls in der Deichshauser Straße in Lemwerder gemeldet. Da in dem Bereich viele reetgedeckte Häuser stehen, wurde umgehend ein Großaufgebot der Feuerwehr alarmiert.

Insgesamt 57 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Altenesch, Bardewisch, Lemwerder und Delmenhorst waren im Einsatz, darunter auch Brandbekämpfer mit einem Drehleiterwagen. Bei deren Eintreffen hatten sich die beiden Bewohner des Wohnhauses mit Reetdach bereits in Sicherheit gebracht, so dass umgehend mit den Löscharbeiten begonnen werden konnte. Diese Arbeiten waren gegen 22:00 Uhr abgeschlossen. Der entstandene Schaden am Wohnhaus, das weiterhin bewohnbar ist, wurde auf 50.000 Euro beziffert.

Im Anschluss wurden die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Brandstiftung als Ursache kann dabei nicht ausgeschlossen werden. Um am heutigen Mittwoch, 04. März 2020, einen unveränderten Brandort vorfinden und weitere Ermittlungen durchführen zu können, wurde eine Beschlagnahme ausgesprochen.

Zeugen, die Angaben zu eventuell verdächtigen Personen oder Fahrzeugen in der Deichshauser Straße geben können, werden gebeten, sich unter 04401/935-0 mit der Polizei in Brake in Verbindung zu setzen (276448).

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell