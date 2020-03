Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Radfahrer fährt über rote Ampel und verursacht Verkehrsunfall

Delmenhorst (ots)

Da ein Radfahrer das Rotlicht einer Fußgänger- und Radfahrerampel missachtete, kam es zum Verkehrsunfall zwischen dem Fahrrad und einem Pkw. Der Radfahrer verletzte sich dabei leicht.

Am Dienstag, den 03. März 2020, befuhr eine 48-Jährige mit ihrem Pkw gegen 20:40 Uhr die "Koppelstraße" und wollte die Kreuzung "Friedrich-Ebert-Allee" geradeaus in die "Fischstraße" passieren. Als die Ampel grün zeigte, fuhr die Frau aus Bremen an. Plötzlich kollidierte sie jedoch mit einem von rechts kommenden Radfahrer. Der 23-jährige Radfahrer wollte die "Koppelstraße" noch schnell in Richtung "Stedinger Straße" überqueren. Bei dem Zusammenstoß wurde der 23-Jährige aus Delmenhorst leicht verletzt, ein Rettungswagen war jedoch nicht erforderlich. Gegen den Radfahrer wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet.

