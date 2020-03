POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Trickbetrug durch aufmerksame Zeugin in Lemwerder verhindert

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

Bereits am Mittwoch, den 26.02.2020, erhielt eine 80-jährige Frau aus Lemwerder einen Anruf über einen angeblichen Gewinn in Höhe von 38.700 Euro.

Da sich die Dame wirklich bei einem Gewinnspiel habe einschreiben lassen, war sie zunächst sehr überrascht und erfreut über diese Nachricht.

Der Gewinn sollte ihr persönlich in einem Geldkoffer überbracht werden. Die angeblichen Sicherheitscodes, um diesen Koffer zu öffnen, wurden ihr bereits am Telefon mitgeteilt.

Sie müsse lediglich eine "kleine" Versicherungs- und Übergabegebühr bezahlen, dann würde man ihr den Koffer vorbeibringen, erklärten ihr die Betrüger am Telefon.

Die Frau aus Lemwerder wurde angewiesen, 18 sogenannte "Steam"-Karten zu je 50 Euro bei der Rossmannfiliale in Lemwerder zu erwerben. Als sie sich im Geschäft nach diesen erkundigte, wurden die Angestellten auf den Betrug aufmerksam.

Diese Steam-Karten sind sog. Guthabenkarten, welche man im Internet, zum Beispiel für Onlinespiele, einlösen kann. Auf Nachfrage erzählte die vermeintlich glückliche Gewinnerin von den Ereignissen. Die Angestellte der Drogerie erklärte ihr daraufhin, dass es sich um einen Betrug handelt und rief die Polizei.

Ein Ermittlungsverfahren wegen versuchten Betrugs, sogenannten Gewinnversprechens, wurde seitens der Polizei eingeleitet. Die Rentnerin kam noch mit einem Schrecken davon und gibt an, in Zukunft vorsichtiger zu sein.

Das Versprechen angeblich hoher Gewinne ist eine Masche, die Betrüger in den unterschiedlichsten Varianten anwenden. Die Methode ist immer die Gleiche: Vor einer Gewinnübergabe werden die Opfer dazu aufgefordert, eine Gegenleistung zu erbringen, zum Beispiel "Gebühren" zu bezahlen, kostenpflichtige Telefonnummern anzurufen oder an Veranstaltungen teilzunehmen, auf denen minderwertige Ware zu überhöhten Preisen angeboten wird.

Generell rät die Polizei im Zusammenhang mit Gewinnversprechen: - Machen Sie sich bewusst: Wenn Sie nicht an einer Lotterie teilgenommen haben, können Sie auch nichts gewonnen haben! - Geben Sie niemals Geld aus, sei es in Form von Überweisungen oder Übermittlung von Gutscheincodes, um einen vermeintlichen Gewinn einzufordern, zahlen Sie keine Gebühren oder wählen gebührenpflichtige Sondernummern (gebührenpflichtige Sondernummern beginnen z.B. mit der Vorwahl: 0900..., 0180...,0137...). - Machen Sie keinerlei Zusagen am Telefon. - Geben Sie niemals persönliche Informationen weiter: keine Telefonnummern und Adressen, Kontodaten, Bankleitzahlen, Kreditkartennummern oder Ähnliches. - Fragen Sie den Anrufer nach Namen, Adresse und Telefonnummer der Verantwortlichen, um welche Art von Gewinnspiel es sich handelt und was genau Sie gewonnen haben. Notieren sie sich seine Antworten. - Lassen Sie sich nicht drängen und unter Druck setzen. - Bleiben Sie stets misstrauisch und legen Sie im Zweifel auf!

