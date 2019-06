Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Auto nötigt Biker

Enkenbach-Alsenborn (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Wegen Nötigung hat ein Fahrradfahrer aus Enkenbach-Alsenborn am Donnerstag bei der Polizei Strafanzeige erstattet. Wie der 30-jährige Mann mitteilte, war er am Mittwochnachmittag mit seinem Rennrad in Richtung Hochspeyer unterwegs und wurde kurz nach halb 3 im Kreisverkehr zwischen Alsenborn und Enkenbach von einem Autofahrer zu mehreren Ausweichmanövern genötigt. Nur durch seine schnelle Reaktion habe er einen Zusammenstoß mit dem Wagen und auch einen Sturz vermeiden können.

Bei dem Fahrzeug handelte es sich um einen weißen SUV. Das Kennzeichen ist bekannt. Eine Beschreibung des Fahrers liegt ebenfalls vor. Die weiteren Ermittlungen laufen. |cri

