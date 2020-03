Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfall ohne Verletzte in Elsfleth

Delmenhorst (ots)

Auf der Landesstraße 865 kam es am Dienstag, den 03. März 2020, gegen 06:40 Uhr, zu einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden.

Der 53-jährige Elsflether befuhrt die L865 aus Richtung Oldenburg kommend in Richtung Elsfleth und beabsichtigte in dem Ortsteil Moorhausen mit seinem Pkw nach links in eine Grundstückeinfahrt abzubiegen.

Hierbei übersah er den bereits überholenden Pkw eines 55-jährigen Oldenburgers. Dieser konnte nicht mehr abbremsen und kollidierte mit dem abbiegenden Ford Fiesta. Es entstand ein Sachschaden von 14.000 Euro. Beide Pkw wurden abgeschleppt.

Die Unfallbeteiligten blieben unverletzt. Gegen den Unfallverursacher wurde ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

